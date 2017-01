Padova, ristorante cinese denunciato: avrebbe cucinato zampe d'orso

Tutto ha avuto inizio da una immagine postata su Facebook di due arti inferiori, simili a zampe di orso, destinati ad essere cucinati e serviti in un ristorante cinese a Padova. Questa scoperta ha fatto scattare la denuncia del titolare e cuoco del ristorante che ora è indagato per violazione delle norma per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio.