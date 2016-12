Padova, pirata della strada esce dal carcere e fugge: ricercato 23enne

12:08 - Nel 2012 aveva ucciso a Padova un 76enne investendolo sulle strisce pedonali. In carcere per scontare una condanna a 6 anni per omicidio colposo e ricettazione, Cristian Ioan, 23enne romeno, dopo aver ottenuto la scarcerazione e la misura alternativa dell'obbligo di firma, è fuggito ed ora è latitante. Secondo quanto emerso, Ioan potrebbe già trovarsi all'estero.

Ioan si è presentato alla polizia solo il primo giorno dopo la scarcerazione, poi è scomparso. Mercoledì si terrà il processo d'Appello, ma con ogni probabilità il 23enne è stato aiutato a lasciare l'Italia.