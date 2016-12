Padova, parte un colpo di fucile: padre uccide il figlio 15enne

L'incidente è accaduto sabato pomeriggio non lontano dall'azienda agricola che la famiglia Zanettin porta avanti da generazioni. Il padre si era appostato dietro ad un anfratto quando accidentalmente è partito un colpo dal fucile calibro 20 che l'uomo deteneva regolarmente. Ha colpito in pieno petto il figlio Enrico, uccidendolo all'istante.



Pm potrebbe aprire fascicolo per omicidio colposo - "E' una tragedia enorme per questa famiglia fatta di brave persone - ha detto Anna Pittarello, sindaco di Bovolenta -. Il papà aveva una grande passione per la caccia". Non è escluso che il pm Sergio Dici apra un fascicolo ipotizzando per il genitore il reato di omicidio colposo.