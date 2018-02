Padova: non vuole mettere il velo a scuola, genitori lasciano 16enne a casa

Non mandavano la figlia 16enne a scuola, a Padova, perché lei non voleva indossare il velo. Sembrava che non vi fosse una via di uscita fino all'intervento del preside. Quest'ultimo, infatti, ha spiegato alla famiglia musulmana che non poteva tenere la ragazza a casa. La vicenda ha avuto un epilogo positivo: dopo una serie di incontri, tentativi di dialogo e insistenze, la studentessa è tornata finalmente in classe.