Padova,minacce su whatsapp a 12enne

I compagni di classe lo hanno insultato e minacciato via whatsapp e adesso lui, un ragazzino di 12 anni, non vuole più andare a scuola. Una volta scoperto il motivo, i genitori hanno presentato la segnalazione in provveditorato. E' accaduto nel padovano, dove al ragazzino sono arrivati questi messaggi: "Non sei un umano", "Chi vuole aderire alla sua impiccagione?", "Vengo e ti do fuoco alla casa". A questo si univano prese in giro e merende scippate.