Padova, imprenditore si suicida

Un imprenditore agricolo di 65 anni, di Gazzo Padovano, si è tolto la vita tagliandosi la gola con un coltello. L'uomo, che gestiva alcuni allevamenti, è stato trovato cadavere dal figlio. Il 65enne non avrebbe lasciato messaggi per spiegare il suo gesto, che i familiari avrebbero messo in collegamento con lo stato depressivo di cui il congiunto soffriva da tempo e le preoccupazioni per il difficile momento economico dell'azienda.