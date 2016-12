Fouad dopo aver denunciato ai carabinieri i comportamenti da estremista del fratello Adil e a seguito della sua espulsione aveva ricevuto la visita di un sedicente emissario della comunità islamica che gli chiedeva di ritrattare. "Mi hanno offerto soldi e una casa - racconta - se in un video avessi scagionato Adil. Non lo feci, mio fratello, a seguito di indagini, fu espulso in Marocco e da allora sono stato isolato e continuo a ricevere minacce".



Inoltre, la visibilità negativa scaturita dal caso, ha avuto come effetto il fatto che Fouad, con un contratto d'affitto in scadenza, non riesca più a trovare una casa. Da qui l'appello al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: "Aiutatemi, non ho fatto niente di male".