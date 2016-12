Padova, Giorgia Libero non ce l'ha fatta: in lacrime i suoi 40mila fan di Instagram

Alla fine si è arresa, anzi, si è dovuta arrendere alla malattia, a quel linfoma che non lascia scampo, dopo aver conquistato in due anni i cuori di decine di migliaia di follower che su Instagram seguivano la sua tenace lotta , giorno per giorno, dal letto del reparto di oncoematologia dell'ospedale di Padova. E' morta nella notte Giorgia Libero, la 23enne di Casalserugo (Padova), la cui vicenda aveva commosso l'Italia. A darne l'annuncio via Facebook il fidanzato, Federico.

Gli ultimi giorni per Giorgia sono stati davvero i più duri. Aveva dovuto abbandonare la sua linea diretta con il mondo, dopo che per due anni, dal momento, cioè, della diagnosi del linfoma, aveva iniziato a raccontare la sua storia sui social network, attraverso le cartelle mediche, le foto in ospedale, le cicatrici delle operazioni chirurgiche, i suoi sorrisi e la forza che traspariva dal suo sguardo di guerriera.



L'ultimo suo post su Facebook è dell'11 agosto: "Appena me la sentirò, scriverò quello che mi passa per la testa. Al momento riesco a malapena a vedere dove ho appoggiato il telefono. E' dura ragazzi, ma solo quando il gioco si fa duro i duri iniziano a giocare". E, alla fine del messaggio, non aveva mancato di dichiarare il suo amore per Federico e di ringraziare tutti coloro che continuavano a mandarle messaggi di incoraggiamento, gli stessi che ora la piangono.



Proprio a Federico è spettato il compito di annunciare via Facebook il decesso della sua Giorgia.