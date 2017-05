Padova, ferisce madre e fratello a martellate: 57enne arrestato

Un operaio di Cadoneghe (Padova) ha aggredito a colpi di martello l'anziana madre e un fratello, 47enne, ferendoli in modo grave. L'uomo, 57enne, si era recato per una visita nella casa dei familiari ma all'improvviso, forse in preda a un raptus, si è armato di un martello e si è scagliato contro di loro. E' stato arrestato dai carabinieri, giunti sul posto con i medici del Suem. Né la donna né nel figlio sarebbero in pericolo di vita.