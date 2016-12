Padova, esplosione in palazzina

07:59 - Una esplosione, probabilmente causata da una fuga di gas, ha distrutto una palazzina a Padova abitualmente abitata da studenti fuori sede. La casa, a due piani, era vuota perché gli studenti avevano fatto ritorno nelle loro famiglie per trascorrere le vacanze. Sul posto, sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Sono in corso comunque controlli per escludere la presenza di altre persone anche con l'uso di cani.