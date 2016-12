Tantissime le repliche al primo cittadino, gran parte di tono più che favorevole al comportamento tenuto dalla polizia locale. "Chi non ha nulla da nascondere non deve aver paura di rispettare le leggi - scrive un utente -. La sicurezza si ottiene in primis con la prevenzione". "Secondo me non c'è da pensare a nulla. Chi viene a casa nostra sta alle nostre regole giuste o sbagliate. Se noi andiamo a casa loro ci obbligano a fare giustamente quello che secondo loro è corretto", replica un altro.



E c'è anche chi chiede ancora maggiore rigore e ricorda il caso dei nudi "censurati" durante la visita del presidente iraniano a Roma: "Non dobbiamo attribuire la colpa a chi va a viso coperto, ma a chi glielo permette. Se noi poi copriamo le statue...".