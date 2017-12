Padova, col rosso per salvare un cane: giudice lo “premia” restituendogli 6 punti della patente

Era stato chiamato per recuperare un cane in pericolo di vita. Durante il tragitto, è passato con il rosso e ha impegnato l’incrocio nonostante il divieto. Il Vista Red, apparecchio che fotografa il passaggio delle macchine che non rispettano il rosso, è scattato in modo impietoso. Risultato: sei punti tolti dalla patente e 170 euro di multa . È quanto accaduto a Montagnana, in provincia di Padova, all’accalappiacani Bruno Zampieron . La società per cui lavora ha pagato la sanzione, ma i punti? L’uomo ha fatto ricorso e ha vinto: il giudice di pace glieli ha restituiti, perché ha agito in “stato di necessità”. Lo riporta Il Mattino di Padova.

Il fatto è accaduto lo scorso 24 aprile, quando Zampieron - che lavora per la coop Triveneta Multiservizi e gestisce la cattura degli animali domestici - era stato chiamato per recuperare un meticcio appena investito da un’auto. L’animale era ferito. “Per necessità ho avvicinato il mio furgone al cane, per soccorrerlo meglio e impedire che fosse investito di nuovo - ha raccontato l’accalappiacani a Il Mattino di Padova - Mentre sistemavo l’animale nella barella e controllavo il chip, il Vista Red mi ha fatto parecchie foto”.



L’articolo 54 del Codice penale prevede la non-punizione in “stato di necessità”. In quel caso, era coinvolto un “essere vivente capace di provare dolore”, come ha specificato il giudice. Quindi l’uomo non va punito. Ma le vittorie non sono finite: la buona notizia è che anche il cane, grazie all’intervento di Zampieron, si è salvato.