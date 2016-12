Padova, bimbo di un anno sfigurato a morsi da una compagna di asilo

08:30 - Un piccolo di un anno è stato sfigurato a morsi da una bambina di poco più grande mentre si trovava all'asilo. E' accaduto a Padova. Quando la maestra, al termine del riposino pomeridiano, è andata a svegliare il bambino, lo ha trovato ricoperto da oltre una quarantina di morsi su viso, schiena, gambe, braccia e anche piedi. Il piccolo è stato portato al pronto soccorso pediatrico. I genitori hanno sporto denuncia.

La vicenda è accaduta in un asilo nido di Polverara, a due passi da Piove di Sacco.



La maestra di turno il pomeriggio dell'accaduto ha raccontato di non essersi accorta di nulla: quando il bambino ha iniziato a piangere, la donna ha pensato che si trattasse di un normale pianto dopo il risveglio dal sonnellino.



"Abbiamo voluto denunciare il fatto - ha raccontato il padre del piccolo al quotidiano "Il Gazzettino" - non tanto per ottenere un risarcimento quanto per ribadire che cose del genere non devono succedere. Sono intollerabili. I bambini piccoli vanno tenuti sotto stretta sorveglianza".​