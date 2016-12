Padova, bambina di 3 anni affoga in piscina durante una festa

Una bambina di 3 anni è morta annegata dopo essere caduta in una piscina all'interno di un "bed&breakfast" di Bovolenta (Padova), dov'era in corso una festa di compleanno. La piccola, figlia di una coppia originaria del Mali, probabilmente dopo essersi allontanata per qualche istante dai genitori, sarebbe scivolata sul bordo della vasca, finendo in acqua. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente.