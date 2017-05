Padova, accoltella a morte la compagna e poi tenta suicidio: è grave

Un uomo ha ucciso a coltellate la compagna, e poi con la stessa arma ha tentato il suicidio, ferendosi in modo molto grave. E' avvenuto a Trebaseleghe, nel Padovano. I due erano all'interno di un'auto ferma in parcheggio. La prima ricostruzione non lascerebbe dubbi sulla dinamica dell'omicidio-suicidio. L'uomo è ora ricoverato in ospedale, in pericolo di vita.