Padova, 22enne tenta il suicidio gettandosi nel fiume: salvata dalla polizia

Una ragazza di 22 anni è stata salvata da alcuni agenti della polizia di Padova dopo aver tentato il suicidio gettandosi da un ponte nel fiume Bacchiglione. Il gesto disperato della giovane è stato dettato da una delusione amorosa. Provvidenziale l'intervento degli agenti che, gettatisi in acqua, l'hanno condotta a riva. Ad avvertire la polizia è stato un passante, che aveva avvistato la giovane mentre era ancora seduta sul parapetto del ponte.

La giovane stava annaspando nelle gelide acque del fiume, quando gli agenti l'hanno raggiunta per portarla in salvo. Una volta giunta a riva, la 22enne è stata trasportata in ospedale dai soccorsi del 118. Nel suo cellulare sono stati ritrovati diversi messaggi inviati nei quali minacciava il suicidio.