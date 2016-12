Padova, 14 arresti per riciclaggio

La guardia di finanza di Padova ha eseguito 14 misure cautelari e sequestri di denaro in banche, anche all'estero, a conclusione di un'inchiesta per frodi fiscali e riciclaggio. I militari hanno trovato pacchi di banconote, frutto di mazzette, stipati a forza nelle cassette di sicurezza. Sono state anche scoperte fatture false per 27 milioni di euro.