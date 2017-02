Orge in canonica, il vescovo verso la sospensione a divinis per don Andrea

Il vescovo di Padova, Claudio Cipolla, ha aperto una procedura per la sospensione a divinis del parroco accusato di aver organizzato orge in canonica . "Sono incredulo e sofferente - ha detto Cipolla - ma sto agendo perché anche se alla fine di questa vicenda non ci fosse rilevanza penale, canonicamente siamo in dovere di prendere provvedimenti disciplinari . Questi fatti rendono don Contin non idoneo ad esercitare la sua missione".

"Abbiamo visto ampliarsi a dismisura la vicenda. Nei mesi di dicembre e gennaio è esplosa anche se come Chiesa avevamo già fatto dei passi in precedenza. Abbiamo ricevuto delle segnalazioni inizialmente anonime perché creavano disagio a chi si dichiarava", ha dichiarato il vescovo.



"In questo caso diventa infatti fondamentale tutelare la riservatezza e verificare l'attendibilità - ha proseguito - per appurare le responsabilità personali. Un atto scritto e autografato è arrivato a fine maggio e un altro a metà ottobre. Da qui è partita l'indagine del tribunale ecclesiastico ed è stato consigliato alle persone che si sono rivolte a noi di rivolgersi alla magistratura direttamente".



Una commissione per denunce contro religiosi - "Per far fronte a questa situazione - ha detto ancora monsignor Cipolla - ho messo a disposizione del tribunale ecclesiastico più risorse per velocizzare le indagini preliminari e affrontare eventuali altri casi. Nell'arco di qualche settimana istituirò una commissione indipendente per l'ascolto di osservazioni o denunce contro religiosi e operatori pastorali in genere e sarà attivata una linea telefonica e una mail dedicata attraverso la quale sarà possibile prendere degli appuntamenti personali".



"Ma come sempre se si tratta di reati con possibili rilievi penali invitiamo tutti a rivolgersi direttamente alla magistratura. La Chiesa non possiede gli strumenti idonei per intervenire in fatti penalmente rilevanti, noi possiamo dare il coraggio a chi fosse incerto".