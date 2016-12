Omicidio nel Padovano, un fermo

Svolta nell'omicidio del 62enne Ezio Sancovich, di professione agente di commercio, ucciso con tre colpi di pistola all'interno della sua auto a Piombino Dese, nel Padovano. Per il delitto i carabinieri hanno sottoposto a fermo Renato Rossi, 68enne di Martellago (Venezia). Dopo alcune ore di interrogatorio, l'uomo è crollato e ha ammesso l'omicidio. All'origine del gesto ci sarebbe un contrasto per alcuni debiti non pagati.