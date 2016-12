Ogm, scoperto un campo di mais geneticamente modificato alle porte di Rovigo

Rovigo, il ritrovamento della piantagione di mais modificato 1 di 3 Ufficio stampa Ufficio stampa Rovigo, il ritrovamento della piantagione di mais modificato 2 di 3 Ufficio stampa Ufficio stampa Rovigo, il ritrovamento della piantagione di mais modificato 3 di 3 Ufficio stampa Ufficio stampa Rovigo, il ritrovamento della piantagione di mais modificato leggi dopo slideshow ingrandisci



Le piante saranno eliminate per impedire in questo modo la contaminazione delle colture vicine.



Gli organismi geneticamente modificati sono esseri viventi alterati tramite aggiunta o modifica di elementi genici per ottenere determinate caratteristiche. Nello specifico, il mais MON810 è geneticamente modificato per risultare resistente all'attacco delle larve di lepidotteri, in quanto uno degli insetti più aggressivi è, appunto, la piralide del mais "Ostrinia nubilalis".



Dopo un lungo dibattito a livello nazionale e comunitario, l'Unione Europea ha introdotto la possibilità per ogni Stato membro di vietare la coltivazione del MON810. Pertanto, l'Italia ha ottenuto che fosse bandita dal proprio territorio, come già previsto in due precedenti decreti interministeriali.