Niente bus a Mestre per i disabili: gli autisti non vogliono la pedana manuale

"Riteniamo che le disposizioni operative impartite da Actv per garantire il servizio alle persone diversamente abili non possano essere applicate in quanto l'arresto, lo spegnimento del motore del bus, l'abbandono del posto di guida, in mezzo al traffico caotico e promiscuo, non possono essere applicate per ovvie ragioni di sicurezza": questa la posizione assunta dai rappresentanti dei lavoratori.



Anche se dall'azienda replicano già che il Codice della strada non vieta ai conducenti di effettuare questo tipo di operazioni, i conducenti sembrano intenzionati a fare fronte comune, tanto più che l'acquisto dei nuovi bus prevede le prese usb per la ricarica dei cellulari dei passeggeri.



I sindacalisti autonomi di Sgb contestano pure la scelta, a loro avviso anacronistica, di acquistare autobus a gasolio, pur sapendo che dal 2030 non potranno più circolare. Scelta forse dettata, continua Sgb, "dalla volontà di risparmiare, acquistando autobus destinati ad altre realtà della Comunità Europea con percorrenze lunghe e quindi, in questi casi sì, funzionali con prese usb e con scarsa necessità di utilizzo delle pedane per disabili".