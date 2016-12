Motociclista muore nel Veronese

00:14 - Un motociclista 38enne è morto in un incidente stradale avvenuto a Brentino Belluno (Verona). L'uomo, alla guida della sua Honda, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia stradale di Bardolino (Verona), si è scontrato frontalmente con un'auto che arrivava dalla direzione opposta. Inutili i soccorsi dei sanitari del 118, il motociclista è rimasto ucciso sul colpo. Le vittime della strada quest'anno nel veronese salgono a 57.