Morti intossicati, funerale unico per la "coppia di fatto" vicentina

Ci sarà un funerale unico, in chiesa, per Alex Ferrari e Luca Bortolaso , i due ventunenni vicentini morti martedì, uccisi dalle esalazioni di monossido di carbonio mentre stavano trascorrendo insieme le vacanze natalizie in una villetta di montagna a Ferrara di Monte Baldo (Verona). Un'unica cerimonia religiosa d'addio per due ragazzi che erano da oltre un anno una coppia di fatto.

Alex e Luca erano nella località montana in compagnia di altre due ragazze, loro coetanee. Il rito funebre sarà celebrato per loro venerdì alle 14,30 nella chiesa di San Giovanni Battista di Arzignano (Vicenza) per volere dei familiari, che non hanno ricevuto nessuna opposizione da parte dei parroci.



I sacerdoti delle due unità pastorali di provenienza dei ragazzi celebreranno dunque insieme la messa funebre nella chiesa scelta. Le due parrocchie di cui erano originari i giovani, Bagnolo di Lonico di Luca, e San Bortolo di Arzignano di Alex, sarebbero infatti state troppo piccole per ospitare la numerosa folla di parenti, amici e conoscente attesa per dare ai due l'ultimo saluto.