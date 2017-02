Mestre, Martina incinta al nono mese firma l'assunzione: "Non ci credo"

A dieci giorni dalla nascita della sua secondogenita ha firmato il contratto di assunzione che la vedrà sul posto di lavoro fra cinque mesi. Gli imprenditori di Mestre che l'hanno voluta nella loro agenzia di web design non si sono fatto spaventare dalla maternità, così Martina Camuffo, 36enne veneta, ha un impiego che l'attende dopo il lieto evento. "Licenziarono mia moglie incinta, non sarò come loro", ha commentato dalle pagine de Il Corriere della Sera uno dei titolari Samuele Schiavon, mentre il socio Stefano Serena ribadisce: "E' la migliore, non ho dubbi, e voglio investire su di lei: aspetteremo".