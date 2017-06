Mestre, donna uccisa dall'ex era incinta Si indaga sul rapporto tra i due

Anastasia Shakurova, la 30enne russa uccisa in un appartamento di Mestre insieme al compagno Biagio Junior Buonomo, era incinta. Gli inquirenti, dopo la spontanea confessione dell'omicida Stefano Perale, ora sono al lavoro per capire se il killer fosse a conoscenza della gravidanza della donna, sua ex. Anche su questo dettaglio si concentrano le attenzioni delle forze dell'ordine; tra le ipotesi infatti quella che l'uomo avesse un'infatuazione unilaterale per Anastasia.