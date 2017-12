Mestre, appello per ritrovare il peluche della figlia: "Abbiamo perso Pippo"

"Abbiamo perso Pippo in zona Piazza Ferretto o dintorni. È un coniglietto beige. Se per caso qualcuno lo avesse trovato si metta in contatto con me per favore. Grazie a tutti". Questo l’appello di una mamma di Mestre pubblicato nella speranza che Pippo, il migliore amico giocattolo della figlia, possa tornare presto “a casa”. Un appello affidato a Facebook che, anche se un po’ inusuale, ha intenerito il cuore degli utenti. Tanto che qualcuno ha anche lanciato l’hashtag #troviamoPippo.