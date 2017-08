25 luglio 2017 18:06 Mestre: anziana viene aggredita in strada, giovane nigeriano blocca lo scippatore Lʼarrestato è stato processato per direttissima e condannato a 6 mesi di reclusione (pena sospesa) e 440 euro di multa.

A Mestre, in provincia di Venezia, un'anziana aggredita in strada da uno scippatore è stata salvata dall'intervento di un giovane nigeriano, accorso in aiuto dopo aver sentito le grida della donna. Il fatto è avvenuto domenica sera e l'intervento del ragazzo è stato provvidenziale per permettere l'arrivo della polizia e l'arresto del malvivente.

La donna, un’anziana di ottant’anni stava passeggiando tranquillamente, quando d’improvviso si è sentita strappare la borsa. Nemmeno il tempo di realizzare l’accaduto che il ladro stava già scappando con la refurtiva tra le mani. La vittima ha subito urlato, con la speranza che qualcuno nelle vicinanze potesse soccorrerla; tra questi il ragazzo nigeriano che stava passeggiando in bicicletta: non appena si è accorto di ciò che stava accadendo, ha raggiunto il giovane ladro e lo ha fermato, tenendolo bloccato fino all’arrivo della polizia. Gli agenti di Mestre sono arrivati poco dopo, e hanno proceduto all’arresto dello scippatore. La vittima ha così potuto recuperare la borsetta con il suo contenuto, circa 10 euro in contanti, un cellulare e i documenti personali.