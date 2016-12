Mestre, 44enne picchia la madre con pugni al volto: arrestato

Un 44enne di Mestre è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di maltrattamenti in famiglia per aver picchiato la madre di 83 anni. L'uomo, stando a quanto emerso, si sarebbe presentato da un tabaccaio vicino casa, dicendo di aver ucciso la donna. Una volta informati, gli agenti hanno raggiunto la casa dell'anziana trovandola sotto shock per i pugni presi al volto. Trasportata in ospedale, ha ricevuto una prognosi di una ventina di giorni.