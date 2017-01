Meningite, una bimba ricoverata a Padova: nessun rischio contagio

Una bambina è stata ricoverata a Padova per meningite. La piccola, che frequenta l'asilo nido "Bim bum bam" di Noventa Padovana, ha contratto la forma pneumococcica per la quale non c'è alcun pericolo di contagio. Non sono quindi richieste misure di profilassi straordinarie per le persone che sono venute a contatto con lei negli ultimi giorni.