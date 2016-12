Marta Lazzarin, il fidanzato ricorda la 35enne morta al 7° mese di gravidanza

La dedica sul blog - "L'ultimo nostro viaggio assieme è stato a Venezia che amavamo tanto, quella città sospesa tra sogno e realtà che ci ha affascinato così tanto da pensare a progetti ora per me, senza lei, assolutamente irrealizzabili. A Venezia Marta aveva deciso fortunatamente per me di girare dei video da pubblicare su youtube. Fortunatamente perché tra le mie mani ogni sera prima di "addormentarmi", stringendo forte quel telefonino riguardo quei video, la sento ancora con me, qui vicino. Tranquilla amore ti scaldo io i piedini freddi. Questo video è stato girato alla Fenice di Venezia a fine Dicembre", scrive.



E ancora: "Avviando il video, sento la sua voce, la musica. L'inquadratura gira, immagino di prenderle le mani, volteggiare con lei in una specie di Valzer e viaggiare ancora tra i mille panorami che le avrei fatto vedere. Quando apro gli occhi sono assolutamente consapevole che gli unici a essere volati via siano stati lei e il mio bambino assieme ai miei sogni e progetti di vita assieme. Vorrei volare con lei, via, lontano. Stringo i denti, vado avanti, non butterò via la mia vita, ho la possibilità di fare del bene e con questo nel cuore chiudo gli occhi e sulle ali dei miei sogni volo ancora un po' vicino a te amore mio. Dove sei? Sono sicuro che un giorno ti rivedrò... o forse... o no".