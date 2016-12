Marocchino non sa l'italiano, il sindaco sospende il giuramento per la cittadinanza

L'immigrato non sapeva la lingua italiana e il sindaco ha bloccato la cerimonia di conferimento della cittadinanza, rinviandola di sei mesi e offrendo al nordafricano gli indirizzi cui rivolgersi per mettersi a studiare. E' successo a Miane, nel Trevigiano, dove un marocchino residente da poco nel territorio comunale (ma da oltre 10 anni in Italia), non ha saputo leggere la formula del giuramento ed è stato indirizzato a dei corsi di scolarizzazione.