Marghera, nave sversa idrocarburi in mare: odore fastidioso in città

Lo sversamento accidentale di virgin nafta, durante lo scarico di una nave, ha portato al propagarsi in parte di Venezia di un odore fastidioso ma che al momento non pare essere pericoloso. L'incidente è avvenuto alla Versalis di Marghera. Scattato l'allarme i vigili del fuoco hanno provveduto ad aspirarlo ma ciò non è bastato per evitare che il vento ne propagasse l'odore. Sul posto anche i tecnici dell'Agenzia regionale per l'ambiente del Veneto (Arpav).