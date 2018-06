Maltempo, temporale causa allagamenti a Treviso

Un forte temporale si è abbattuto sulla città di Treviso, provocando disagi ed alcuni allagamenti, ma nessun danno grave. Molte le chiamate giunte ai vigili del fuoco, il cui intervento è stato richiesto soprattutto per il prosciugamento di garage e scantinati. Allagati anche alcuni sottopassi: in uno di essi un'auto è rimasta bloccata dall'acqua, ma senza conseguenze per il conducente.