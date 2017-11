Maltempo, rientrato l'allarme per un disperso nel Rodigino

E' rientrato l'allarme su un presunto disperso nel Rodigino in seguito al maltempo. Le ricerche compiute per valutare l'attendibilità della segnalazione non hanno dato alcun esito e non risulta alcuna denuncia di scomparsa. Lo comunicano i vigili del fuoco, che intanto sono al lavoro per la riapertura delle strade interrotte dalla caduta di alberi. Nel Rodigino sono oltre 200 gli interventi effettuati, altrettanti quelli nel Veneziano.