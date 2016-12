Maltempo in Veneto: attivato numero solidale per raccogliere fondi

07:21 - Un numero solidale per raccogliere fondi destinati al ripristino delle aree del Veneto colpite duramente dai disastri meteo dell'8 luglio e del 5 agosto. E' la richiesta della Regione al Dipartimento della Protezione civile, che ha attivato il 45500 in occasione della Regata Storica di Venezia il programma il 6 settembre. Le donazioni potranno essere effettuate fino al 15 settembre e l'intero ricavato sarà devoluto a famiglie e imprese della Riviera danneggiate dal tornado.

L'attivazione del numero solidale fa riferimento alla 38esima edizione di "Riviera Fiortia", la grande manifestazione in programma dal 5 al 13 settembre che si concluderà con la rievocazione storica dell'incontro tra il Doge ed Enrico III, re di Francia, e il corteo acqueo lungo il Naviglio Brenta da Stra a Malcontenta.



L'Unione dei Comuni e gli organizzatori salutano l'iniziativa benefica come "un atto di grande solidarietà per creare, assieme a tutti gli enti coinvolti, una rete di aiuti a livello locale, nazionale e internazionale per tenere alta l’attenzione su un disastro che ha tempi lunghissimi per sanare le dolorose ferite".



Le somme raccolte dagli operatori telefonici saranno versate su un conto infruttifero aperto presso la Tesoreria Centrale dello Stato in favore del Dipartimento, che le trasferirà poi alla Regione una volta ricevuta l'autorizzazione del Comitato dei Garanti.