Maltempo causa blackout in Veneto

Sabato di paura in Veneto a causa di una pioggia incessante e un fortissimo vento ma fortunatamente non si sono registrati danni ingenti. Il maltempo ha causato la caduta di numerose piante, di coppi e cornicioni, qualche impalcatura, allagamenti e in varie zone, specie nel trevigiano, vari blackout. Non c'è stato il pericolo di smottamenti in montagna.