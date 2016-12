Maltempo, alpinisti in difficoltà sulla Marmolada: salvati

Due alpinisti in difficoltà sulla parete sud della Marmolada sono stati messi in salvo dai soccorsi. I due, un trentaquattrenne di Schio e un trentunenne di Bolzano, stavano scalando la Via del cinquantenario della Fisi quando, raggiunta la cengia mediana, erano stati sorpresi da una tempesta di grandine. Operazione di salvataggio resa possibile grazie all'elicottero del Servizio Sanitario di Urgenza ed Emergenza.