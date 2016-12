Malore per disturbatore tv Paolini

Malore in una discoteca del Vicentino per Gabriele Paolini, il noto disturbatore tv, sotto processo a Roma per pedofilia. Paolini, libero da pochi giorni dopo due anni di arresti domiciliari, era ospite in una discoteca in occasione di una serata di esibizioni erotiche. Sarebbe svenuto dopo un bacio della showgirl Rosy Maggiulli. Paolini è stato trasportato all'ospedale di Vicenza, dove è stato sottoposto ad esami prima di essere dimesso all'alba.