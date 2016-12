Luigi Milana, l'uomo dalle sette lauree: l'ultima a 83 anni

Infaticabile. Luigi Milana, 83 anni, ex perito meccanico, il 17 ottobre è stato proclamato dottore in Filologia moderna all'Università di Padova, con una tesi su Guido Gozzano. Il fatto sarebbe già di per sé sorprendente, vista l'età dello studente. Ma c'è di più: si tratta della settima laurea in carriera. L'uomo è infatti uno studente infaticabile che ha collezionato una lunga serie di titoli, dalla Teologia alla Storia.