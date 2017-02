Lo ama e lo sposa, ingegnere vicentina schiava del marito musulmano

Dopo una sequela infinita di soprusi e violenze, emersi venerdì 10 febbraio nel corso dell'udienza nel tribunale cittadino, la vicentina di 42 anni , ingegnere di professione ma costretta dal marito ha rinunciare al lavoro per stare in casa, ha trovato il coraggio di denunciare il coniuge . L’uomo, marocchino di 40 anni di fede musulmana , è sotto processo. La figlia della coppia è stata affidata dal tribunale alla madre.

All’inizio il matrimonio era stato felice ma, dopo un certo periodo, il marito aveva obbligato la moglie a portare il velo islamico in casa, a servirlo a tavola e a sedersi altrove. Inoltre, le imponeva un controllo totale, pretendendo che lei gli mostrasse il cellulare ogni sera per controllare chiamate e sms.



La moglie non poteva più vedere uomini, al punto da essere pedinata quando usciva di casa fino alla drastica imposizione di rinunciare al lavoro. La donna avrebbe sopportato le privazioni per amore del marito ma quando lui ha iniziato a pretendere rapporti sessuali contro la sua volontà, al punto da stuprarla, si è rivolta alla Giustizia e ha lasciato l'uomo, insieme alla figlia.