L'ex moglie è malata di tumore, la risposa per garantirle le cure

La storia di Mariarosa e Ruggero è stata raccontata dalla Tribuna di Treviso. Dopo il divorzio lei si è trasferita in Germania, dove vive anche il figlio nato dalla relazione, ma è tornata in Italia per farsi curare quando ha scoperto di essere malata. Il calvario, però, era solo all'inizio. La donna - che sopravvive a fatica grazie ai 270 euro della pensione di disabilità - risulta residente ad Alano, nel Bellunese, in una catapecchia inagibile "perché invasa da topi e muffa" ha spiegato al quotidiano trevigiano il figlio Christian.



Ruggero l'ha dunque accolta a casa sua, a Contea, frazione di Montebelluna, Treviso. Il problema è arrivato al momento di chiedere la residenza in città, necessaria per le cure, senza le quali, secondo i medici, a Mariarosa resta meno di un anno di vita.



Ruggero vive in un alloggio Ater, l'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale, che deve approvare ogni ingresso in casa e ha accordato a Mariarosa soltanto un permesso temporaneo, sulla base del fatto che lei risulta già residente altrove. Al tempo stesso, in quanto divorziata, non può rientrare nel nucleo famigliare del marito. L'escamotage l'ha trovato Ruggero, proponendole di convolare a nuove nozze. "Mio padre è ancora innamorato della mamma", ha raccontato Christian. E quando si è presentata l'opportunità di aiutarla, non si è tirato indietro.



Gli ostacoli economici, però, rimangono: gli appelli al sindaco di Alano e a quello di Montebelluna finora non hanno dato risultati. Il giorno dell'Immacolata, Mariarosa ha tentato il tutto e per tutto e nella chiesa di Contea, dopo la predica durante la messa delle 10, ha chiesto al parroco di salire sul pulpito per raccontare la sua storia. La sua sofferenza ha commosso la piccola comunità, ma questo non basta: ora la coppia ricostruita spera che qualcuno si faccia avanti con aiuti concreti.