Ivoriana morta in Cpa di Conetta, 118: ambulanza giunta in 20 minuti

Ci ha messo poco più di venti minuti l'ambulanza lunedì a raggiungere il Cpa di Conetta, nel Veneziano. Tanto è il tempo trascorso infatti dalla chiamata giunta al 118 alle 12.48, all'arrivo del mezzo, alle 13.09. Lo precisa in una nota la direzione dell'Unità locale sociosanitaria (Ulss), contestando i "presunti ritardi nei soccorsi alla giovane donna deceduta", tra le cause della rivolta messa in atto da alcuni migranti.