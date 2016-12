Isis, la 21enne padovana "pentita" è ricercata per terrorismo

Un mandato di arresto per terrorismo è stato spiccato nei confronti di Meriem Rehaily, la marocchina 21enne di Arzergrande (Padova), fuggita nel luglio del 2015 per andare a combattere in Siria con l'Isis. In febbraio era corsa la voce che la giovane avesse telefonato al padre dicendosi pentita della scelta di arruolarsi nelle fila dello Stato islamico.