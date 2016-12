Isabella Noventa, spuntano nuovi video: in due auto l'ex e la sorella

Spuntano due video che potrebbero fare nuova luce sul caso di Isabella Noventa, la 55enne padovana scomparsa il 15 gennaio. Nei filmati, estrapolati dalle telecamere di sorveglianza, si vede un'Audi bianca, dell'ex fidanzato Freddy Sorgato, seguita da una Golf bianca, della sorella Debora, in centro a Padova. In seguito alle immagini, gli inquirenti escluderebbero che Freddy sia il solo responsabile della scomparsa della donna.