Investito da un treno a Verona, morto uomo di origini africane

Un immigrato è morto a Verona dopo essere stato travolto da un treno nei pressi di San Michele Extra. La dinamica dell'incidente non è ancora chiara: il macchinista avrebbe trovato all'improvviso l'uomo sui binari non potendo far nulla per evitarlo. Quando sono arrivati i soccorsi non c'era più niente da fare. La vittima, di origini africane, non è ancora stata identificata.