18:24 - Due carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Castiglione delle Stiviere (Mantova) sono rimasti feriti durante un inseguimento culminato in un incidente a Peschiera del Garda (Verona). I militari stavano seguendo un'auto rubata che non si è fermata all'alt quando, dopo una manovra molto pericolosa dei malviventi, per evitare l'utilitaria di una donna, hanno perso il controllo della gazzella, finendo fuori strada.