2 marzo 2015 Incidenti in montagna, sei vittime Valanga nel Bellunese: due morti e un ferito grave. In Veneto incidente mortale anche a Ponte nelle Alpi. Due escursionisti morti in Alto Adige e uno in Lombardia

10:12 - E' un bilancio di sangue quello registrato in montagna nella prima domenica di marzo. Due sciatori morti e un ferito grave sono l'epilogo di una slavina caduta sul pendio della Forcella del Cristallino, nel Bellunese. In Alto Adige, in Val Senales, due escursionisti tedeschi hanno perso la vita nei pressi del lago di Vernago. Sempre nel Bellunese si registra un'altra vittima. Un morto anche in Lombardia, in località Campo de' Boi, sopra Lecco.

Valanga nel Bellunese: 2 morti e un ferito grave - Sale a due il numero delle vittime provocate dalla valanga di lastroni di ghiaccio staccatasi domenica in Val Fonda, nel Bellunese. La persona estratta morta dalla neve si chiamava Tiziano Favero, aveva 44 anni e risiedeva a Valle di Cadore. Nella notte è morto Daniele Costan Zovi, 29 anni, di Calalzo (Belluno), che era stato ricoverato in condizioni disperate all'ospedale di Trento. Restano molto gravi le condizioni del terzo scialpinista coinvolto, che è ricoverato a Treviso. Dalla neve era stato tirato fuori privo di vita Tiziano Favero, 44 anni, di Valle di Cadore.



Bolzano, morti 2 turisti tedeschi - Incidente mortale anche in Trentino Alto Adige, dove due escursionisti hanno perso la vita in val Senales (Bolzano). L'incidente si è verificato su un sentiero nei pressi del lago di Vernago. I due turisti, tedeschi, alloggiavano in un albergo in valle. L'uomo e la donna stavano percorrendo con una comitiva un sentiero non particolarmente difficile, quando - forse a causa del ghiaccio - sono scivolati e precipitati per un centinaio di metri. Inutile l'intervento dell'elisoccorso del 118 e del soccorso alpino.

Lecco, escursionista cade per 15 metri e muore - Un escursionista di 71 anni è morto dopo essere caduto in montagna, in località Campo de' Boi, sopra Lecco. Stando a quanto ricostruito dai soccorritori, l'uomo sarebbe scivolato dal sentiero e avrebbe compiuto un volo di una quindicina di metri. Lanciato l'allarme, è decollato l'elisoccorso che, arrivato sul posto, non ha potuto far altro che constatare la morte dell'anziano lecchese.



Belluno, scivola in canalone e muore - Un uomo è morto e una giovane è rimasta ferita in un incidente avvenuto nel pomeriggio a Cornolade, nel comune di Ponte nelle Alpi (Belluno). I due stavano facendo una escursione in una zona particolarmente impervia della montagna che fiancheggia il torrente Valmaggiore, utilizzata spesso dagli amanti del canyoning per la presenza di una forra profonda. I due sono scivolati lungo il canalone. L'uomo è morto all'istante mentre la giovane è stata trasportata all'ospedale di Belluno.