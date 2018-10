Incidenti in montagna, due persone morte nel Bellunese

Due persone sono morte in due distinti incidenti in montagna avvenuti nel Bellunese. Un 62enne del posto è deceduto in Val Canzoi, nel Comune di Cesiomaggiore, dopo essere scivolato su un pendio scosceso. Un uomo di 74 anni è invece morto ad Auronzo di Cadore precipitando sui sentieri dopo aver perso l'equilibrio su una roccia. In entrambi i casi è risultato inutile l'intervento del personale medico e dell'elisoccorso.