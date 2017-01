Incidente su giostra a Gardaland, bimba di 6 anni in ospedale

Una bambina di sei anni è rimasta ferita in modo serio mentre si trovava su un'attrazione del parco divertimenti Gardaland, a Castelnuovo del Garda (Verona). La piccola era con la mamma sulla giostra delle "tazze" rotanti quando, per cause da accertare, è stata spinta dalla forza centrifuga all'esterno della tazza, battendo il capo a terra. Subito soccorsa, è ricoverata al Borgo Trento di Verona in prognosi riservata.