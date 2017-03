Incidente auto-tir a Vicenza fu femminicidio: l'Sos della moglie: "Mi ammazza"

La Procura di Vicenza, come ha spiegato il capo dell'ufficio giudiziario, Antonio Cappelleri, ha aperto e subito chiuso per morte del reo, un fascicolo per omicidio volontario. L'incidente era avvenuto lungo la strada regionale 11, vicino a Gambellara dove i due, Antonio Facchin, 54 anni, e Vanna Meggiolaro, 50 anni, abitavano.



All'apparenza un normale incidente stradale: un'utilitaria che sul rettilineo cambia improvvisamente traiettoria, schiantandosi contro un camion in arrivo dalla direzione opposta. Nessun segno di frenata; le prime ipotesi di un malore, o una fatale distrazione. Ma poi - come indicato dal "Corriere del Veneto" - le indagini hanno accertato che la coppia aveva in corso una separazione, e che nei prossimi giorni Facchin si sarebbe presentato davanti al pm per una denuncia di maltrattamenti in famiglia.